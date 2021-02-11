وفاء أبو السعود تكتب: رئيس فوق العادة

تغيرت الأحوال كثيرا عن ذي قبل وأصبح العالم كما نرى جميعا كم من الفوضى غير الخلاقة، والتي ليس لها نهاية، وعبث يجول ويصول في أركان البسيطة، وغياب الثقة في كل من حولنا، وتحول بعض المسئولين في هذا البلد إلى كونهم أعداء، ينعمون بكل وسائل الحياة، ويتناسون معاناة المواطنين، ويقتسمون الثروة فيما بينهم، ويهدونها ايضا لمن أحبوا من صفوة الحاشية، حتى ضج الشعب وخرج عن بكرة أبيه، وتوالت الأحداث، وجاء فارس العصر ورائد الحضارة المصرية الحديثة، ليعيد لمصر عهد الفراعنة كما كانوا روادا للعالم شخصية، بمواصفات خاصة، تمازج بين الدين، والأصالة، والعلم، والقوة، واللين والصلابة، ورقة القلب والفكر الرائد، وارادة من حديد، جهد متصل لا ُتوقفه أسباب الدنيا ولو تجمعت مستعينا بالله في كل خطواته

كانت هناك في حياتي لحظات اتحسر فيها على مصر والمصريين، وكنت أتساءل ما ينقصنا لنكون مثل بعض بلاد العالم، ماذا ينقصنا لنكون في المقدمة ونصبح أهل وامتداد لحضارة الأجداد، هل التغيير يأتي من القاعدة، أم من القمة، وكنت أجزم وقتها أن التغيير يأتي من قمة الهرم، سيدي الرئيس، أعشق عشقك لبلادك و لمواطنيها، اعشق عطاءك الغير منقطع ، واقولها وبكل صراحة ووضوح حققت لي حلمي حينما رأيت بلادي ُتبني وُتشيد على غرار أفضل مدن العالم، حينما أنشأت الكباري ومهدت الطرق، حينما شعرت بسكان العشوائيات و انتهاك لآدمية الانسان فيها، حينما وهبت للكثيرين حياة كريمة و منحت للمصريين مائة مليون صحة، حينما حاصرت فيروس سي في عقر داره، وامتدت ايديكم الي قري مصر وجاء المشروع الأعظم لتطوير الريف المصري، الذي عاني من تهميشه ونسيانه لحقبات تاريخية عديدة .





حينما فتحت قلبك ليسع مائة مليون قلب، تسعى وبكل قوة لتخفيف آلام وتضميد جراح ولو عددت الانجازات ما انتهيت، واقول لك سيدي الرئيس جئتنا انسان لتُحيي معني الإنسانية وُتعلي قيمة ومكانة الكرامة والمبادئ التي يعتقدها البعض انها اصبحت بالية أو ضرب من المثالية الجوفاء .

جئتنا قائدا يرفع هاماتنا إلى السماء بعد ما كانت ذليلة ومكسورة في الداخل والخارج، جئت لتعيد معنى المسئولية الحقيقية في نفوس المصريين بعد لامبالاة توغلت في كل النفوس لدرجة اليأس .

ولتعطي درس لكل مسئول كيف تكون المسئولية والقيادة وكيف يكون إنكار الذات وكيف يكون العمل خالصا لوجه الله وللبلد بعيدا عن أي مصالح شخصية

جئتنا قدوة في وقت تحطمت فيه كل الرموز والقيادات وكان لكل منهم كبوة جئت لتعيد لشبابنا بلاده وتعيد لهم ثقتهم في أنفسهم ، جئت لتشعر بمعاناة فقراء مصر وتسعى لتغيير واقع مرير عانوا منه سنوات طويلة من أعمارهم يائسين ان يستشعر احد معاناتهم .

جئت لتكون أبا لمن استباح الارهاب دم أبيه، لتمسح دموعهم وتشاركهم فرحة العيد ويدك تتلمس اياديهم وتربض على أكتافهم وتمسح على رؤوسهم،

جئت لتعيد الثقة للمصري ، وتعيد أمجاده و تؤسس لفكر اننا قادرون معا علي صناعة المستحيل، مهما كانت الظروف والضغوط ورغم قلة الإمكانيات وعدم توافرها

وأقولها بملء فمي، اشقيت من بعدك يا سيسي، فقد وضعت أسس و مبادئ وابدعت في وصف القائد والرئيس المصري والإنسان كيفما يكون، و سطرت ملحمة العطاء في أعلي صورها ولن نرضى بأقل من ذلك .

سيدي الرئيس

افخر بانك رئيسي وافخر بانك ابن بلدي، معك وجدنا ان المستحيل ممكن، وان الصعب سهل تحقيقه رغم الاحباط وتنمر الجهلاء وعدم توافر وسهولة الأسباب .

فإنما هي النية، إن كانت خالصة لله و اليقين بالله لتغيير واقع الملايين.

ذكرتني بواقعة في عهد الصحابة حيث أمر أبو بكر الصديق أمير المؤمنين خالد بن الوليد بعد ان انتهي من مسيلمة الكذاب بالذهاب إلى العراق، وقرأ خالد رسالة أمير المؤمنين علي الجيش فرجع أكثر الجيش ولم يبقَ معه إلى القليل، فطلب خالد المدد من أبي بكر فأمده برجل واحد وهو القعقاع بن عمرو، فتعجب الصحابة من ذلك وقالوا لأبي بكر : أتمد رجلًا قد انفض عنه جنوده برجل واحد؟ فقال لهم لايهزم جيش فيه القعقاع .

سيدي الرئيس رزقك الله بمدد من السماء وسخر لك جنوده وملائكته، لتتحول كل حبة تراب في يدك الي ذهب و زروع وانهار ، وحقا رب همة تحي امة واختم حديثي بالآية الكريمة (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) .