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استمرارا للعدوان.. تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة في العراق

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
أعلنت تركيا عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق وفقًا لتقرير قناة الغد.


وأضاف التقرير ان وزارة الدفاع التركية اكدت في بيان، أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" لصد هجمات ارهابية تتعارض لها من خلف الحدود العراقية.


وأوضح التقرير ان هذا البيان أعلن بعد وقت قصير من تنفيذ الاستخبارات التركية عملية اعتقال  نوعية فى منطقة سنجار  لقيادي بارز فى حزب العمال.


وتكررت التدخلات العسكرية التركية فى الفترة الاخيرة كان ابرزها مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي عبر طائرة تركية مسيرة.


ومن جهته طالبت الحكومة العراقية الممثلة فى "مصطفى الكاظمي" ضرورة احترام حسن الجوار ووقف تلك الانتهاكات التركية فورًا .


وعبرت أيضًا جامعة الدول العربية عن رفضها للتدخلات التركية فى شأن العراق ووصفها الامين العام " احمد ابو الغيط" بالاعتداء على السيادة العراقية والاستهانة بالقانون الدولي.
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