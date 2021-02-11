استمرارا للعدوان.. تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة في العراق

أعلنت تركيا عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق وفقًا لتقرير قناة الغد.









وأضاف التقرير ان وزارة الدفاع التركية اكدت في بيان، أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" لصد هجمات ارهابية تتعارض لها من خلف الحدود العراقية.









وأوضح التقرير ان هذا البيان أعلن بعد وقت قصير من تنفيذ الاستخبارات التركية عملية اعتقال نوعية فى منطقة سنجار لقيادي بارز فى حزب العمال.









وتكررت التدخلات العسكرية التركية فى الفترة الاخيرة كان ابرزها مقتل عناصر من حرس الحدود العراقي عبر طائرة تركية مسيرة.









ومن جهته طالبت الحكومة العراقية الممثلة فى "مصطفى الكاظمي" ضرورة احترام حسن الجوار ووقف تلك الانتهاكات التركية فورًا .







