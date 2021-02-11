السفير الروسي يسلم مساعدات للفلسطينيين عبر منظمة الأغذية العالمية.. فيديو

سلم السفير الروسي لدى فلسطين "جوتشا بواتشيدزه "مساعدات غذائية للفلسطينيين مكونة من أطنان من القمح، وذلك من خلال منظمة الأغذية العالمية ،جاء ذلك وفقًا لفيديو عرضته قناة روسيا اليوم.
وتابع الفيديو بأن المساعدات التى وصلت إلى ميناء أسدود الفلسطيني تشمل 52 حاوية بها 936 طنًا من دقيق القمح بتمويل روسي .
واضاف ان هناك أيضًا 666 طنًا أخرى من دقيق القمح الروسي بيتم تخليصه من قبل مصلحة الجمارك ،وسيتم تسليمها في وقت لاحق إلى الضفة الغربية.
واشار إلى انه سيتم توزيع هذه الاطنان من دقيق القمح الروسي على 37000 نسمة في غزة و 35000 من البدو والرعاة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية أواخر فبراير أوائل مارس لتغطية احتياجات المستفيدين المستهدفين لشهر يناير وفبراير ومارس 2021.