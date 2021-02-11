تفاصيل مشاركة فيلم دفاتر مايا Memory Box في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.. العمل إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج.. ويتحدى الظروف الصعبة في لبنان

الفيلم بطولة ريم التركي ومنال عيسى

يمثل لبنان لأول مرة في مسابقة برلين منذ 39 عاما





بالرغم من الظروف الأمنية والإقتصادية والصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا تزال قوة الفكر والفن تحارب لبقائها، ولوجود بلد يعاني للحفاظ على ما تبقى له من صورة حضارية عالمياَ.





يأتي هذه المرة الخبر من المانيا بمشاركة الفيلم اللبناني الطويل "دفاتر مايا"Memory Box للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي.





وبذلك يكون إختيار فيلم جريج وحاجي توما دفاتر ماياMemory Box الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.





فيلم دفاتر ماياMemory Box يتناول قصة مايا، إمراءة لبنانية إنتقلت مع والدتها للعيش في كندا، منذ اكثر من 30 سنة، ولا تزال تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس. عشية عيد الميلاد، يتلقون شحنة غير متوقعة، في داخلها دفاتر وأشرطة كاسيت وصور كانت قد ارسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في بيروت إلى أعز صديقة لها التي هاجرت الى فرنسا، وذلك عام 1982.





ترفض مايا فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها، لكن مقتنيات الشحنة من صور ومذكرات تثير فضولية الابنة أليكس فتغوص بهذا الأرشيف و بأسرار حياة أمها. تدخل أليكس، ما بين الخيال والواقع، عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية ، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.





وعن الفيلم قال المخرجان جوانا حاجي توما وخليل جريج، إن فكرة الفيلم مرتكزة على مراسلات وجدت بعد 30 عامًا، بين جوانا حاجي توما وصديقتها على مدار 6 سنوات. خلقت لنا الرغبة بصناعة هذا الفيلم بهدف نقل لإبنتنا عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينيات في لبنان. اصداء هذا الماضي كان غريب بالنسبة لنا في هذا الوقت الذي نمر فيه بانهيار وازمة لا سابقة لها".





أما عن مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي كان للمخرجين تعليق سريع قالا فيه: مشاركتنا في مهرجان برلين السينمائي الدولي تعني لنا الكثيرة خاصةً في هذا الوقت بالذات وهذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، وأننا بحاجة اليوم لهذا النوع من المشاركات والإحتفاء بالفن والسينما".





وانعقد المؤتمر الصحفي لمهرجان برلين السينمائي الدولي الذي أعلن عن الأفلام المشاركة في مسابقة الدورة ال 71 من المهرجان، وعن أهمية قيامه هذه السنة بالرغم من الظروف الصحية في العالم.





يذكر أن فعاليات السوق ستعقد افتراضيًا بين 1 و5 (مارس) 2021 بالإضافة الى عروض الأفلام المشاركة ومن ثم سوف يكون هناك عروض خاصة للجمهور والمشاركين في المهرجان في مدينة برلين بين 9 و20 (يونيو) 2021.





دفاتر مايا Memory Box - من إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، وتمثيل ريم التركي (بدور مايا الأم)، ومنال عيسى (بدور مايا المراهقة)، بالوما فوتياه (بدور اينة مايا).