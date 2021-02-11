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أخبار العالم

كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في رحلة وسط الثلوج.. صورة

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:56 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقته
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محمد بدران

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت جورجينا، في الصورة بإطلالة شتوية مع صديقها كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وسط الثلوج مما أثار إعجاب الجمهور.


وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


وتأهل نادي يوفنتوس الإيطالي لنهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بتعادله مع نظيره نادي يوفنتوس بدون أهداف، في إياب نصف نهائي المسابقة.


وينتظر يوفنتوس في المباراة النهائية الفائز من مباراة فريقي اتالانتا ونابولي.


وأعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنتر، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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