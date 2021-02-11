آخر ظهور للراحل علي حميدة قبل مرضه .. فيديو

غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة ، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.





أكد مصدر خاص من عائلة المطرب الراحل على حميدة أنه لا يزال داخل المستشفى حاليا، وفي انتظار الانتهاء من الأوراق الخاصة بالدفن، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا بعد صلاة الجمعة في مطروح.





وكان اخر ظهور للفنان الراحل على حميدة منذ 3 سنوات من خلال حلوله ضيفا على برنامج مساء دى ام سى مع الاعلامية ايمان الحصرى وتحدث عن مشواره الفنى وابرز محطاته الفنية



