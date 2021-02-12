برلماني: الحكومة تهدف لنقل مصر نقلة حضارية في كافة القطاعات





أشاد النائب سامي كامل، عضو مجلس النواب، بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، علاوة على التنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.





وأوضح "كامل"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن إعادة الشكل الحضاري لمصر يسير بخطى ثابتة تبعا للخطة التي وضعتها الحكومة، قائلا:"إعادة الشكل الحضاري لمصر مسألة وقت ويجب على وسائل الإعلام تنظيم حملة إعلامية لتوضيح منظومة التراخيص الجديدة للمواطنين".





وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تهدف لنقل مصر نقلة حضارية في كافة القطاعات، خاصة البنية التحتية والتخطيط العمراني، لافتا إلى ضرورة التعاون مع الحكومة في تنفيذ خطتها التي تصب في مصلحة مصر.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.





وكلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.



