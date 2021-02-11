بعثة مولودية الجزائر تتواجد في نادي الزمالك قبل لقاء الجمعة

تواجدت بعثة نادي مولودية الجزائر الجزائري في نادي الزمالك عصر اليوم، بدعوة من مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز.





ويحل مولودية الجزائر الجزائري ضيفا على الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويضم وفد الفريق الجزائري الشقيق السيد الناصر ألماس رئيس النادي، وعدد كبير من أفراد البعثة، بحضور السيد السفير محمد صالح لعجوزي سفير الجزائر بالقاهرة.





ورحب رئيس النادي بالسيد السفير ورئيس النادي الجزائري، والوفد المرافق لهما، متمنيا قضاء وقت طيب في بلدهم الثاني مصر.





ومن جانبه، أعرب الناصر ألماس رئيس نادي المولودية، عن سعادته بحسن استقبال نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.





وأضاف ألماس أن كرة القدم توطد العلاقات بين الشعوب مشددا على العلاقات الطيبة بين البلدين بصورة عامة، والناديين بصفة خاصة.





فيما قال السيد السفير محمد لعجوزي، إن حسن الضيافة ليس غريبا على الشعب المصري الذي تربطه علاقات قوية بأشقائهم في الجزائر.





وتبادل الطرفان الدروع التذكارية وأعلام الناديين على هامش الزيارة.





وقام الجانب الجزائري بلفتة طيبة بتقديم درع خاص لاسم الراحل حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق تكريما لما قدمه طوال مسيرته بالملاعب، وكذلك بكل المناصب التي تقلدها حيث كان نموذجا مشرفا للرياضة المصرية، وتعهدت إدارة الزمالك بإرسال الدرع لعائلة الراحل حمادة إمام.





وحضر اللقاء المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق، واللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، والدكتور حسين السمري، والدكتور يحيى كمال حلمي، وإبراهيم عبدالله أعضاء اللجنة التنفيذية، والكاتب الصحفي عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية، والدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.