في أحياء العجمي وشرق وعامرية ثان .. محافظة الإسكندرية تواصل إزالة المبانى المخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وشن حي العامرية ثان برئاسة الاستاذ محمود بريك حملة إزالة فورية لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لاعمدة بالدور الأرضى بقرية ١ بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الاسمنت والاخشاب وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوى بقرية بنجر السكر والتحفظ كمية من الاخشاب وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.





وقام حى شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع بأيقاف اعمال بناء مخالف بجزء ١١ حوش ٤ الناصرية الشرقية منطقة ابيس الثانية عبارة عن بناء سملات تم فكها وتخريبها بالكامل وازالة كافة القواعد.





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وعلى الصعيد ذاته شن حي العجمي برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشأطئ الإسكندرية السياحي وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من حديد التسليح يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الاسكندرية بأزالة أى أعمال بناء وكافة الموانع التى تعوق رؤية البحر وحتى تكون رؤية البحر حق مكفول لجميع المواطنين.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.