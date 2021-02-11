وزير الخارجية السعودي: الجهود الموحدة مهمة للاستقرار والأمن الإقليميين

ذكرت قناة العربية الفضائية أن وزير الخارجية السعودي أكد أهمية تضافر الجهود لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.





وأدلى الأمير فيصل بن فرحان بهذه التصريحات خلال مؤتمر إعلامي في أثينا عقب اجتماع لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين.





وشدد على أهمية وحدة أراضي الدول وفق القانون الدولي، قائلا، إن المملكة العربية السعودية تنظر إلى العالم من زاوية السلام والازدهار.





وأضاف أن المملكة تدعم جهود التنمية ومواجهة جائحة فيروس كورونا، وتدين كل تدخل في شؤون الدول الأخرى.





عقد اجتماع أثينا لمناقشة حرية الملاحة ومبادئ السيادة.





قال وزير الخارجية سامح حسن شكري إن بلاده دعت دائما إلى إيجاد حلول سلمية لجميع النزاعات القائمة.





وأضاف أن مصر تهدف إلى تعزيز العلاقة مع قبرص واليونان من أجل تحقيق الاستقرار للشعبين ، وهناك تحديات سياسية واقتصادية تتطلب التعاون مع الجميع لأن كل منطقة لديها مشاكل.





وأضاف شكري أن مصر سعت إلى علاقات متوازنة تقوم على التعاون وتحقيق الاستقرار والابتعاد عن التدخلات العسكرية.





كما سعت إلى مزيد من التعاون الشامل لتحقيق الاستقرار في البحر المتوسط ​​والمنطقة.