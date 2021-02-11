روح قتالية عالية.. نبيل الحلفاوي يطالب بنزول محمد شريف وديانج أمام بالميراس

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي في الشوط الأول أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "روح عالية قتالية محتاجين شريف وديانج. مع استمرار بواليا وطاهر صناعة اللعب يمكن أن تأتي من خط الوسط النادي البرازيلي في المتناول، مطلوب التركيز خاصة في اللمسة قبل الأخيرة واللعب من لمسة واحدة للاعب الخالي وليس المضغوط".





وانتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.