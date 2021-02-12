نائب الشيوخ: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة زهو نادرة.. وكورونا عطلت مسيرته

أشاد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، علاوة على القفزات فى النمو بالدولة والتي تأتي من المشروعات القومية الكبرى.





وأكد "المحرزي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة زهو ورخاء وتقدم نادرة على حد وصفه، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، أثر بالسلب على الخطة التي كانت تسير بها الحكومة لتحقيقها، وهذا حدث في مختلف دول العالم ومن أبرزها الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة أثبتت كفاءتها في وضع خطة واضحة تسير وتعمل على تحقيقها في مدة زمنية قياسية، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الإقتصادي حققت لمصر الرقي والتقدم التي كانت ترغب به.





يذكر أن الدكتورةهالةالسعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعربت عن سعادتها بمجلس النواب بتشكيله الجديد والعلاقة الوطيدة بين السلطة التشريعية والرقابية مما يعكس التكامل لمصلحة الوطن و المواطن مشيرة إلى استعراض خطة الوزارة أمس، خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ من أجل مناقشة برنامج الحكومة.





وأضافت السعيد أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة.



