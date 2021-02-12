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برلمان

برلمانية: هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار.. والاقتصاد يتحسن بصورة منتظمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
علقت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ارتفاع نصيب الفرد فى الاستثمار  بنسبة 220% وتحسن المؤشرات حتى وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6%، قائلة:"هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار المصري والاقتصاد يتحسن بصورة منتظمة". 

وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة وضعت خطة واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو وتقليل معدل التضخم علاوة على خفض معدل البطالة وفتح فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الخطة الموضوعة تتم بطريقة سلسة وتحقق نجاحات غير مسبوقة. 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية الذين  لهم نصيبا كبيرا في الإنجازات المتحققة على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات. 

يذكر أن الدكتورةهالةالسعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت امام مجلس النواب أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة.

وتابعت، أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.
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