برلمانية: هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار.. والاقتصاد يتحسن بصورة منتظمة

علقت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ارتفاع نصيب الفرد فى الاستثمار بنسبة 220% وتحسن المؤشرات حتى وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6%، قائلة:"هناك انتعاشة كبيرة في الاستثمار المصري والاقتصاد يتحسن بصورة منتظمة".





وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة وضعت خطة واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو وتقليل معدل التضخم علاوة على خفض معدل البطالة وفتح فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الخطة الموضوعة تتم بطريقة سلسة وتحقق نجاحات غير مسبوقة.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية الذين لهم نصيبا كبيرا في الإنجازات المتحققة على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات.





يذكر أن الدكتورةهالةالسعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت امام مجلس النواب أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة.



