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برلمان

برلماني: لابد من معالجة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسي
ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، مجهودات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في العمل على تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي والعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، قائلا "نسعى لرفع معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والدولة حققت نجاحات غير مسبوقة". 

وأوضح "نور"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تطورات كبيرة في مختلف القطاعات التي أنبأت بنجاح خطة الدولة التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لافتا إلى ضرورة السعي وراء معالجة خسائر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تسير بخطة واضحة وفعالة وأن المجلس يشعر بالراحة بعد مقابلة الوزراء، خاصة وأن كل وزير حقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية، مشيدا بأداء الحكومة في مختلف الأصعدة. 

يذكر أن  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعربت عن سعادتها بمجلس النواب بتشكيله الجديد والعلاقة الوطيدة بين السلطة التشريعية والرقابية مما يعكس التكامل لمصلحة الوطن والمواطن مشيرة إلى استعراض خطة الوزارة أمس، خلال الجلسة العامة للبرلمان؛ من أجل مناقشة برنامج الحكومة.

وأضافت السعيد أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كل شركاء التنمية، لافتة إلى أن شركاء التنمية لهم نصيب كبير في الإنجازات المتحققة.

وتابعت، أن نصيب الفرد فى الاستثمار ارتفع بنسبة 220% خلال السنوات الماضية، وهذا انعكس بشكل جيد على المؤشرات فقد وصل معدل النمو إلى نسبة 5.6% و لولا جائحة كورونا لوصل إلى 6% هذا العام و هذه النسبة مرتبطة بتقليل معدلات البطالة و استقرار الأسعار، مضيفة أن القفزات فى النمو بالدولة تأتى من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصرى سابقة لم تحدث على مستوى العالم.
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