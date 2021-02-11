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فن

قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

وسط أجواء من البهجة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.


يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع إدوارد، وويزو وحسن عبد الفتاح مع المُطرب حمادة هلال، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.


برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

 

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة اليوم الخميس 11 فبراير 2021.

قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح
قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح
قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح
قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح
قبل عرضه.. كواليس حلقة "ليلة الخميس" مع حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح
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