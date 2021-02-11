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وزيرة الصحة: مواجهة مصر لجائحة كوورنا "استثنائية" لهذا السبب

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة،  إن الدولة المصرية وضعت كافة السيناريوهات المحتملة ضد فيروس كورونا منذ بداية انتشار الجائحة وحتى الوقت الحالى. 

وأضافت  زايد "، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس، أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن مواجهة الدولة المصرية  كان وضعه استثنائيا خاصة مع عدد السكان فى مصر بمقدار 107 ملايين نسمة وأكثر من 7 ملايين مقيم من غير المصريين .

وأكدت أن مصر كانت ضمن  أول 3 دول فى العالم استجابة لنداء لرئيس منظمة الصحة العالمية فى يناير العام الماضى لمزيد من الاجراءات الاحترازية فى نقاط الدخول والمطارات وكان الحجر الصحى فى  مطار القاهرة من اول المطارات استجابة بهذا الشأن . 

ولفتت إلى أن كان من المهم أن تتخذ مصر إجراءات قوية فى ملف قطاع الطب الوقائى بانتهاج سيناريوهات أخذنا فى الاعتبار البعد الاقتصادى ، ثقافة المجتمع وكذلك الحفاظ على الأرواح.  


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