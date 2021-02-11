آخرهم علي حميدة.. أبرز نجوم الوسط الفني الراحلين فى 2021

شهدت بداية عام 2021 رحيل عدد كبير من المشاهير الذين تركوا بصمة واضحة فى مجالتهم، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا منذ بداية عام 2021..





وحيد حامد





توفي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد فى 2 يناير، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.





خالد فؤاد





رحل المايسترو الكبير خالد فؤاد فى 9 يناير عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.





أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».









هادى الجيار





رحل الفنان هادى الجيار فى 10 يناير عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بـ إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية.









عبلة الكحلاوى





رحلت الدكتورة عبلة الكحلاوى الداعية الإسلامية فى 24 يناير متأثرة بـ إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 73 عاما.





محمد الصغير





رحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير فى 29 يناير متأثرا بأصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية.





أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه".









فهمى الخولى





توفى المخرج فهمى الخولي فى 29 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.





يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني في فرقة التليفزيون المسرحية، ومن أبرز أعماله المسرحية كل من مسرحية "قديمة العب غيرها"، و"الوزير العاشق".









اشرف صالح





توفى الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض فى 29 يناير وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وقال منير مكرم : "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء".





على حميدة





غيب الموت قبل لحظات الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.





كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.





وقال: إنني ألوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة أنه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.