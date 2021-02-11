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توك شو

محلل سياسي: الجمهوريون لا يستطيعون التخلي عن ترامب بسبب شعبيته الطاغية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:43 م
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أكد محمد المنشاوي المحلل السياسي أنه سيتم التصويت على إدانة ترامب أو تبرئته مؤكدا أنه سيتم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه من المستبعد وصول الموافقين على إدانة ترامب إلى 67 عضوا في مجلس الشيوخ.

وأضاف المنشاوي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن محاكمة ترامب في الكونجرس سياسية وليست جنائية.

وتابع المحلل السياسي أن الجمهوريين لا يستطيعون التخلي عن ترامب بسبب شعبيته الطاغية.

وأشار المنشاوي إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها تفاصيل جديدة، وأنه من المحتمل حدوث أعمال عنف إذا تم التصويت ضد ترامب لمنعه فى الترشح سياسيًا.
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