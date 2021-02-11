محلل سياسي: الجمهوريون لا يستطيعون التخلي عن ترامب بسبب شعبيته الطاغية.. فيديو

أكد محمد المنشاوي المحلل السياسي أنه سيتم التصويت على إدانة ترامب أو تبرئته مؤكدا أنه سيتم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه من المستبعد وصول الموافقين على إدانة ترامب إلى 67 عضوا في مجلس الشيوخ.





وأضاف المنشاوي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن محاكمة ترامب في الكونجرس سياسية وليست جنائية.





وتابع المحلل السياسي أن الجمهوريين لا يستطيعون التخلي عن ترامب بسبب شعبيته الطاغية.



