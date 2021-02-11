أستاذ باطنة: مصر لديها خبرة في التعامل مع الوضع الوبائي

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تطورات إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وقال عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دى ام سي":" هناك تذبذب في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر ما بين الإرتفاع والإنخفاض ولكنها مازالت في الحد المعقول.





وتابع عقبة :" زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا يرجع إلى تراخي المواطنين في الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن مصر تكونت لديها خبرة جيدة في التعامل مع الوضع الوبائي على مدار عام مضى.





واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجربة مصر في التصدي لفيروس كورونا المستجد، خلال عام 2020، وذلك بعد الاستجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا الغامض في يناير من العام الماضي.