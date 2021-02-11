الله يرحمك.. ديانا كرزون تنعى المطرب الراحل علي حميدة

نعت الفنانة ديانا كرزون المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.









ونشرت ديانا كرزون علي صفحتها بموقع تويتر صورة وعلقت "‏‏‎#علي_حميدة انا لله وانا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان علي حميدة

وندعو الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته🙏🏻الله يرحمك "









توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.







