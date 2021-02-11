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محافظات

تركيب خزان أكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:29 م
تركيب خزان اكسجين
تركيب خزان اكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية
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همت الحسينى
تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مع  الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وصول وتركيب خزان الاكسجين الجديد الذى سبق وان وافق المحافظ على توفيره لمستشفى الجمالية بدعم من المحافظة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

فيما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المستشفيات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وفى اطار التنسيق القائم بين محافظة الدقهلية و وزارة الصحه والسكان.

و اوضح وكيل وزارة الصحة انه بالفعل وصل الخزان الجديد للمستشفى وحاليا يتم العمل لتركيبه على القاعدة الخرسانية التى تم اعداها لهذا الغرض.

 واضاف وكيل الوزارة ان  المحافظ كان قد وافق  على دعم المستشفيات المركزية فى كل من الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات للاكسجين السائل وذلك لتوفير احتياجات المرضى والمترددين على هذه المستشفيات  من الاكسجين السائل ،وذلك بتكلفة اجمالية للخزانات الثلاثة قدرها مايزيد على  5 مليون جنيه،بدعم من المحافظة والمجتمع المدنى .

وقال ان الخزان المذكور تبلغ سعته الاستعابية 6 طن اكسجين وخزان مستشفى شربين سعته 6 طن اكسجين وخزان مستشفى منية النصر تبلغ سعته 3 طن اكسجين، حيث كانت المستشفيات المشار اليها فى احتياج للخزانات المذكورة.

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة لمتابعة صول وتركيب الخزانات الاخرى بالتعاون  مع وزارة الانتاج الحربى وسرعة تركيبهم  وتشغيلهم وفقا للقانون 182 لسنه 2018 ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.ووفقا والمواصفات المطلوبة.
تركيب خزان أكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه
تركيب خزان أكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه
تركيب خزان أكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه
تركيب خزان أكسجين سائل جديد دعما لمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه
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