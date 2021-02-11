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تعليم

عميد تمريض حلوان: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:58 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
قالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الكلية على مستعدة لامتحانات منتصف العام الدراسي الجامعي 2020/2021. 

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وأوضحت صلاح لـ "صدى البلد" أن الكلية قامت بتقليل أعداد الطلاب على لجان الامتحانات لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس أثناء الخروج والدخول إلى لجان الامتحانات.

وأشارت عميد كلية التمريض إلى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية ارتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

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وأكدت أن عملية التعقيم والتطهير تتم بشكل دورى فى الكلية وأن لجان الامتحانات يتم التطهير والتعقيم بها قبل وبعد الامتحانات وذلك لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا.


وطلبت الدكتورة صفاء صلاح الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها نهائيا فى أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات والكلية وأشار أن الكلية سوف يتم توفير مطهرات امام لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل الدخول إلى اللجنة.
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