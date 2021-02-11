خالد الجندى: نمر بثورة تعميرية فى مصر .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لا يدرك أن مصر الآن، في حالة ثورة حقيقية، تبني وتعمر وتزدهر بها الحياة، ولا تخرب وتهدم، وهي الثورة الحقيقية مضيفا: «نحن الآن نمر بثورة تعميرية، وهذه الثورة لم تشهدها مصر في كل عصورها، وراجعوا التاريخ من أيام محمد علي لم تحدث هذه الإنشاءات العظيمة التي تمر بها مصر حاليا حيث تقوم بتطوير الريف المصري، الذي يوجد فيه فئة مظلومة في المجتمع، ويمثلون نحو 70% من المجتمع وهو أصل مصر وبطاقة الأمان الغذائي لمصر».









وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن الريف المصري يضم القيم والقرآن والعلم والعلماء والريف هم الأهالي، الذين تهميشهم في عصور متعاقبة، وحان الدولة أن تنظر لهم نظرة احترام الذي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أسأل الله أن يحشرنا معه في الجنة إن شاء الله، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن بلادنا خير الجزاء، هو بيعمل أعظم مشروع إحنا بنمر به، وهو مشروع إصلاح وتهيئة، وتجهيز 4500 قرية وده أمر مش سهل و33000 تابع للقرى من خلال تطوير البنية التحتية ومد خطوط الإنترنت ورصف الطرق وإدخال الغاز الطبيعي ومد أنابيب الصرف الصحي لكل مكان في مصر.







