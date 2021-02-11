خاص| تقيؤ دموي حتى الموت.. مصريون في تنزانيا يكشفون حقيقة تفشي وباء غامض.. صور

مصطفى سليم مصري الجنسية، اعتاد التنقل بسبب عمله بين البلاد الأفريقية على مدار 10 سنوات، حتى تواجد في تنزانيا منذ 5 أشهر، ويتواجد حاليا في «امبيا» بالعاصمة دار السلام، وهي تعد من أكبر المحافظات وأكثرها شهرة في تنزانيا.









ويقول لـ «صدى البلد» عن انتشار المرض الغامض: "وقع حادث الوفيات الغامضة في مكان بالقرب من المحافظة تحديدا في قرية تبعد عن المحافظة التي أعيش فيها 7 كم، وانتشر في نطاق هذا المكان فقط، وعن الأعراض أصيب 15 شخصا بأعراض متشابهة بدءت بألم في البطن وقيء ثم قيء دموي" ولكن الدولة ترفض التصريح محليا بأخذ الاحتياطات اللازمة منه.