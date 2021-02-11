جولة ليلية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بـ سخا

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا؛ تمهيدًا لقرب افتتاح هذا المشروع العظيم، الذي يتابعه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





رافق محافظ كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية، عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد.





وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، متابعًا أعمال التشجير، ووضع بلاط الانترلوك، وإقامة بوابات المداخل.





وأكد محافظ كفر الشيخ، تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمسار العائلة المقدسة ، مشيرًا إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلًا لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية ، ومزار ديني ، ومسار العائلة المقدسة ، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عامًا.