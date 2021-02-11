بيان من اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية

نظرا للظروف العصيبة والدقيقة التي يمر بها حزب الوفد والتي تتعلق بقرار السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة بفصل عشرة من قيادات الحزب بسبب تلقي بعضهم تمويلا خارجيا بهدف تآمرهم مع باقي الاعضاء المفصولين من الحزب لبث الفتن والانشقاقات بين قيادات الحزب واحداث الفرقة وإشاعة القوضي داخل الحزب وقيام السيد المستشار رئيس الحزب بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما نسب اليهم لذلك قررت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الاسماعيلية ما يلي:





١-التاييد المطلق للسيد المستشار بهاء الدين أبو شقة فيما اتخذه من قرارات وهي الهادفة لاستقرار الحزب ومنع الاختراق الاخواني لحزب الوفد

٢-يدعوا أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالاسماعيلية القيادات الوفدية وجميع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد بالتمليك والترابط والهدوء وتوخي الدقة والحذر من الاشاعات والحفاظ على تماسك الحزب العريق ومقاومة الانشقاقات لتفتيت الفرصة لأعداء الوفدمن تنفيذ اغراضهم الدنيئة وحفاظا على المبادئ الراسخة لحزب الوفد بالوحدة الوطنية والحفاظ استقرار الدولة الوطنية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

٣-ان حزب الوفد الذي يحافظ على استقرار الدولة المصرية والمطالبة باستقلالها منذ نشأته منذ أكثر من مائة عام سيظل على نفس المبادئ بيتا للأمة بجميع عناصرها واطيافها متحدة قوية لصالح الامة المصريةهادفا للوحدة الوطنية بروح مصرية واحدةوتاكيدا بمبادئ ثورة١٩١٩ واستمرارا لثورة٣٠ يونيو٢٠١٣ للاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة





٤-نعيد ونكرر اننا نرفض الفوضى والبلبلة





ونضع ايدينا مع الجميع لوضع الحزب على الطريق الصحيح للعادة امجاده ودعم قياداته ونبذ المندسين واصحاب المنافع الخاصة بقيادة ثابته وراسخة للحفاظ على بيت الأمة قويا راسخا أمام أعدائه وأعداء الوطن





عزز الله جهود القيادات المخلصة بالحكمة والرشاد للصالح العام والله ولي التوفيق



