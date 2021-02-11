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برلمان

اللجنة النوعية لشباب الوفد: قرارات رئيس الوفد الأخيرة«قرارات الضرورة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:32 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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صدى البلد
أصدر محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد،ورئيس اللجنة النوعية لشباب الوفد البيان التالى:

فى هذا الوقت العصيب الذى يمر به بيت الأمة،وبعد أربعة أشهر من التجميد الإستثنائي لأنشطة لجان الحزب، بسبب توابع الخلافات التي نشبت حول ترشيحات الوفد فى انتخابات مجلس النواب،تابعنا باهتمام شديد،القرارات الأخيرة، التي أصدرها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد،والتى شملت فصل تسعة من أعضاء الهيئة العليا بالحزب، وأحد شباب الوفد.

وتؤكد اللجنة النوعية لشباب الوفد على الآتى:

1- نعتبر قرارات رئيس الوفد الأخيرة، هى «قرارات الضرورة» التى أوقفت السير بالوفد إلى اتجاه المصير «المجهول»،ويبدو أننا كنا قد وصلنا إلى مرحلة يجب فيها وقف النزيف الذى أصاب شرايين كافة لجان الحزب.

2- يجب أن نتوقف جميعًا عن الأستمرار فى الأداء الذى يؤدى للانقسام ،وأن نلتف حول الوفد وقيادته ممثلة فى رئيس الحزب والهيئة العليا،لأن الوفد يحتاج الآن إلى التكاتف، بعد أن أثبتت الظروف الأخيرة،أن التناحر والتراشق لايؤدى إلا لنتيجة واحدة،هى خسارة الوفد لرصيده الشعبى الذى يجب الحفاظ عليه.

3- كنا نتمنى أن يجرى حوارًا فعالًا بين الوفديين القدامى، ممن صدرت ضدهم القرارات،وبين رئيس الحزب،وقد حاولنا مرارًا وتكرارًا إجراء هذا الحوار،ولكن كانت المحاولات تنتهى قبل أن تبدأ بسبب وضع شروط لايوجد عليها توافق عام داخل الحزب، بالإضافة إلى استمرار استخدام وسائل التواصل الإجتماعى للهجوم الشخصى على رئيس الحزب،وكانت النتيجة هى حدوث صدام لم نكن نتمناه، ونعرف أن الباب سيظل مفتوحًا دائمًا لإجراء هذا الحوار.
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