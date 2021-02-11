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برلمان

علي أمين: أبناء الوفد حريصون على وحدة الصف ولم الشمل داخل بيت الأمة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:43 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصي
أكد علي أمين نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس، أن أبناء الوفد حريصون على وحدة الصف داخل بيت الأمة حزب الوطنية المصرية داعمًا لقضايا الوطن، مساندًا للدولة المصرية بالمعارضة الوطنية البناءة.


وأضاف أمين أنه مهما حدث من خلاف بين الوفديين داخل بيت الأمة فهم نسيج واحد وأسرة واحدة تجمعهم قيم ومبادئ بيت الأمة على مدار أكثر من 100 عام.


وشدد أمين على أن جموع الوفديين في أنحاء مصر ومحافظاتها يقفون صفًا واحدًا للم الشمل من أجل المصلحة العليا لحزب الوفد وبيت الأمة، متمنيًا عبور الأزمة دون تأثير على مكانة وقيمة حزب الوفد الضمير المصري.
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