شردي: أنا زملكاوي لكن الأهلى فرحنا وقدم هدية لمصر والوطن العربى.. فيديو

هنأ الإعلامى محمد مصطفى شردى مجلس إدارة النادى الأهلى واللاعبين وجماهير النادى لتحقيقه برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه.





وقال شردى خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، إنه بالرغم من تقصير بعض اللاعبين إلا أن النادى الأهلى تمكن من الفوز على الفريق البرازيلى.





وأضاف شردى موجها حديثه للاعبى النادى الأهلى قائلا:"أنا زمالكاوى لكن فرحتونى وقدمتوا هدية للشعب المصرى والوطن العربى ألف ألف مبروك".









وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .





وأشار صبحي إلى أن النادى الأهلى استحق الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق.





ووجه صبحي التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين وجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية.



