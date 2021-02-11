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محافظات

تحرير 118 محضرا في حملة مرافق بالأقصر.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:12 م
تحرير 118محضرا في
تحرير 118محضرا في حملة مرافق مكبرة بالاقصر..صور
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر  اليوم الخميس حملة مكبرة تحت اشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن و اللواء نادر وصفى مساعد مدير الامن بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر  بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة ، المحطة ، موقف أرمنت .


وأسفرت الحملة عن تحرير 118 محضرا تضمنت 27 محضر إشغالات  ، 9 محاضر نظافة عامة  ، 16 محضر مضبوطات متنوعة ، 20 محضر طب بيطري،  53 محضر إزالات إدارية ، محضر ادارة منشآت بدون ترخيص ، و8 محاضر لباعة جائلين .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تحرير 118 محضرا في حملة مرافق بالأقصر.. صور
تحرير 118 محضرا في حملة مرافق بالأقصر.. صور
تحرير 118 محضرا في حملة مرافق بالأقصر.. صور
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