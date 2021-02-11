تحرير 118 محضرا في حملة مرافق بالأقصر.. صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الخميس حملة مكبرة تحت اشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن و اللواء نادر وصفى مساعد مدير الامن بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة ، المحطة ، موقف أرمنت .









وأسفرت الحملة عن تحرير 118 محضرا تضمنت 27 محضر إشغالات ، 9 محاضر نظافة عامة ، 16 محضر مضبوطات متنوعة ، 20 محضر طب بيطري، 53 محضر إزالات إدارية ، محضر ادارة منشآت بدون ترخيص ، و8 محاضر لباعة جائلين .





ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.