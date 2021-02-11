أول مرة.. دولة عربية تدعو لارتداء كمامتين لمواجهة كورونا

وجهت مستشارة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ اللبنانية للشؤون الصحية ​بترا خوري نداء عاجلا الي الجميع داخل الدولة بضرورة ارتداء كمامتين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





​وأرجعت خوري سبب ذلك في تصريحات صحفيه لها قائلة :" السبب الرئيسي لدعوتنا الى ارتداء كمامتين وليس كمامة واحدة هي التحورات الجديدة ل​فيروس كورونا​ المستجد خصوصا النسخة المتحورة التي أتت من ​المملكة المتحدة​".









وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن تسجيل 3136 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 331152 حالة .





كما سجلت الصحة اللبنانية 63 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 3866 حالة.



