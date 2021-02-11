ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول مرة.. دولة عربية تدعو لارتداء كمامتين لمواجهة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:54 م
الكمامة - ارشيفي
الكمامة - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
وجهت مستشارة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ اللبنانية  للشؤون الصحية ​بترا خوري نداء عاجلا الي الجميع داخل الدولة بضرورة ارتداء كمامتين لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

​وأرجعت خوري سبب ذلك في تصريحات صحفيه لها قائلة :" السبب الرئيسي لدعوتنا الى ارتداء كمامتين وليس كمامة واحدة هي التحورات الجديدة ل​فيروس كورونا​ المستجد خصوصا النسخة المتحورة التي أتت من ​المملكة المتحدة​".


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن تسجيل 3136 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي  331152 حالة . 

كما سجلت الصحة اللبنانية  63 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 3866 حالة.

ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2268 حالة شفاء خلال الساعات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة اللبنانية تسجل 2878 إصابة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. وزيرة لبنانية توجه نداء عاجلا للمواطنين

إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة الـ6000 خلال 24 ساعة

بـ 4332 إصابة.. لبنان تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بـ كورونا و57 وفاة

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى الـ 3000 إصابة بكورونا

ترشيحاتنا

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

بعد ظهور إدانات جديدة.. بايدن يعلق على محاكمة ترامب

أبو العينين وكيل مجلس النواب يهنئ الأهلي بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية

رانيا يوسف ترقص بالأحمر احتفالا بفوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟