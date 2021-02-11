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حوادث

حبس تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ببنها

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:31 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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إبراهيم الهوارى
أمر المستشار عبدالله علي مدير نيابة مركز بنها بحبس 3 متهمين بتشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر للاتجار في المواد المخدرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي إخطارا بورود معلومات سرية عن النشاط الإجرامي للمتهمين وقرر تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية والمقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها.


وأثبتت تحريات المباحث صحة المعلومات والواقعة وداهمت قوة أمنية وكرا للمتهمين وتم ضبطهم وهم: محمد س، وشهرته حمادة سوسو، زعيم التشكيل مسجل خطر  ومطلوب ضبطه في قضايا بإجمالي أحكام 28 سنة، في اتهامات بالاتجار في المخدرات، ومحمد ع، ومحمدي ر، وبحوزتهم بندقية آلية بها 11 طلقة، ومسدس حلوان عيار 9 مللي، وخزنتان و8 طلقات، و10 كيلو بانجو، و120 قرص أومتريل، و113 قرص أبتريل، و8 هواتف محمولة، وميزان حساس.
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