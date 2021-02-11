بعد ظهور إدانات جديدة.. بايدن يعلق على محاكمة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لم يشهد أيا من جلسات الاستماع، لكنه يتابع التغطية الإخبارية للتحقيق.





وأضاف بادين: «أعتقد أن بعض العقول قد تتغير. أنا أركز على وظيفتي للتعامل مع الوعود التي قطعتها ونعلم جميعا أن علينا المضي قدما».





قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع أن يكون العرض القوي الذي قدمه مديرو المساءلة بمجلس النواب الأمريكي خلال محاكمة سلفه السابق دونالد ترامب قد أعطى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الكثير ليفكروا فيه.





ووفقًا لموقع "يو إس نيوز" الأمريكي، أضاف بايدن: "أعتقد أن مجلس الشيوخ لديه وظيفة مهمة للغاية يتعين عليه إكمالها"، لافتًا: "أظن أن بعض العقول ربما تغيرت، لكنني لا أعرف".





وأشار بايدن، ردًا على سؤال صحفي في المكتب البيضاوي بعد ملاحظات موجزة حول البنية التحتية، إنه لم يشاهد أيًا من جلسات محاكمة عزل ترامب، ولكنه تابع مثل العديد من الأمريكيين، التغطية الإخبارية للتحقيق.





وعندما سئل عما إذا كان قد شاهد مقاطع الفيديو المصورة التي عُرضت على أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأربعاء عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الشهر الماضي، أجاب بايدن بأنه يعمل "للتعامل مع الوعود التي قطعتها"، مضيفًا "أننا نعلم جميعًا أنه يتعين علينا المضي قدمًا . "





وكان مديرو المساءلة بمجلس النواب الأمريكي، قدموا أمس الأربعاء لأعضاء مجلس الشيوخ، مقاطع فيديو جديدة تظهر لحظات رعب زملائهم وفرارهم من مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، بعدما اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكونجرس.





وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ظهر مثيرو الشغب وهم يبحثون عن مايك بنس نائب الرئيس السابق، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ويفتشون مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ وهم مسلحون.





فيما حمل آخرون أعلام ترامب 2020 وكسروا النوافذ وأقاموا حبل المشنقة لبنس، الذي كان ملزمًا بموجب الدستور بالإشراف على التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وإعلان فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن.





ولكن حتى بعد مشاهدة أعمال العنف القاتلة بشكل مباشر، وتذكير مجلس الشيوخ بها مرة أخرى، بدا العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين لا يؤيدون فكرة إدانة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد".