بريزنتيشن سبورت تهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية





تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت و السيد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و السيد منتصر النبراوي وأعضاء مجلس إدارة بريزنتيش بتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية متمنين لهم دوام التوفيق ورفع اسم مصر دائما في المحافل الدولية.





توج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .