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فن

التقى معمر القذافي قبل سقوطه بأسبوع.. صداقة علي حميدة ورئيس ليبيا المخلوع

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي، الفنان علي حميدة الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتواصلت النقابة مع أسرة الفنان الراحل علي حميدة وأكدوا أنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح تمهيدا لدفنه عقب الصلاة بمقابر الأسرة.

وقد تحدث الراحل في لقاء تلفزيوني سابق عن علاء مبارك قائلًا: "أنا أحترمه جدًا"، كما وصف الرئيس الراحل معمر القذافي بالصديق، وقال: "معمر القذافي كان صديقًا شخصيًا وكنت معاه قبل ثورة ليبيا بأسبوع".


الفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح،  عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.

وعرضت نقابة المهن الموسيقية على حد وصفها في بيان صحفي على الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي إلا أن الفنان علي حميدة  استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة.
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