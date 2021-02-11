البحر الأحمر للدراسات: أمريكا تسرعت في رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب.. فيديو

قال الدكتور السيد علي رضوان مدير مركز البحر الأحمر للدراسات إن المجتمع الدولي لديه ازدواجية في المعايير، مؤكدا أن الدول الكبرى لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران.









وأضاف رضوان خلال لقاء له ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن اتفاق الرياض بارقة أمل للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الأوضاع في اليمن أصبحت أكثر صعوبة خلال الفترة الحالية.









وتابع مدير مركز البحر الأحمر للدراسات أن الإدارة الأمريكية تسرعت في رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، لأنهم هم الداعم الرئيسي للإرهاب والأحداث داخل اليمن.







