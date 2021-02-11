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حوادث

البحث عن الآثار.. مصرع شخصين إثر سقوطهما في بئر بأسيوط

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:54 م
التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار
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إيهاب عمر
لقي شخصين مصرعهما إثر سقوطهما في بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية. 


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ بمصرع شخصين إثر سقوطهما في بئر بقرية المنشأة الكبرى. 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " إسلام. ي. ك" ١٥ سنة و " وليد. ش. ش" ٣٠ سنة إثر سقوطهما في بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقرية المنشأة الكبرى. 

وتواصل قوات الحماية المدنية انتشالهما، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
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