البحر الأحمر للدراسات: نحتاج إلى دور مصري قوي في اليمن.. فيديو





وأضاف رضوان خلال لقائه لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن تعليق تصدير السلاح للسعودية والإمارات وضع جزئي مؤقت.





وتابع مدير مركز البحر الأحمر للدراسات: نحتاج إلى دور مصري قوي في اليمن التي تمثل أهمية استراتيجية كبرى لمصر.





وأشار رضوان إلى أن الإدارة الأمريكية تسرعت في رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب، لأنهم هم الداعم الرئيسي للإرهاب والأحداث داخل اليمن.

قال الدكتور السيد علي رضوان مدير مركز البحر الأحمر للدراسات إن حزب المؤتمر العام الشعبي مازال قويا إلا أنه على الرغم من ذلك مازالت هناك خلافات داخل الحزب.