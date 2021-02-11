القليوبية تكشف ملابسات إطلاق أسماء زوج مسئولة وأقاربه على الشوارع

أصدرت محافظة القليوبية بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الخميس كشفت فيه ملابسات واقعة قيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بإطلاق أسماء زوجها واقاربه على الشوارع.









وجاء في البيان أنه بشأن ما أُثير على صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام مديرة التنظيم بمجلس مدينه كفر شكر بتسمية أسماء شوارع لعائلة واحدة (زوجها وأقاربه) وبناء على مذكره اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، والتي أشار فيها إلى أن مديره التنظيم قد شرعت في المخطط التفصيلي للمدينة، بوضع أسماء عائلة واحدة على شوارع المدينة، دون الرجوع إلي الجهات المختصة قانونا لأعمال شئونها حيال ذلك، وبناء عليه، فقد وجه على الفور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإحاله الأمر للتحقيق العاجل بالإدارة العامه للشئون القانونية بالمحافظة ومازال الأمر قيد التحقيق.





وكشفت مصادر مطلعة أن مذكرة رئيس مركز ومدينة كفر شكر قد أدانت المسئولة بالشروع في إطلاق أسماء أقاربها على شوارع المدينة، وفقا لما جاء في المخطط التفصيلي للمدينة والجاري الانتهاء منه لاعتماده، دون الرجوع للجهات المختصة، وهو ما يعد محل تحقيق الآن.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد امر بإحالة واقعة قيام مديرة التنظيم في مجلس مدينة كفر شكر، بإطلاق أسماء زوجها وعدد من أقاربه على شوارع المدينة، للتحقيق العاجل أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.





واكد المحافظ إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وحال عدم وجود اللجنة يتم الرجوع للجنة المحافظة والمجلس التنفيذي وفي الأونة الاخيرة لم يتم إطلاق أسماء علي الشوارع أو المدارس إلا شهداء مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي.





وكانت "منى.م " مسئولة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر قد ردت على تلك الاتهامات في بيان لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، نافية ما يجري تداوله ووصفتها بأنها أزمة مفتعله للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين المواطن الذي تقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر باسمه.