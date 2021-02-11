تامر أمين عن برونزية كأس العالم للأندية: لا يزال الأهلى يصنع التاريخ

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح منذ قليل في تحقيق الميدالية البرونزية الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت بمدينة الدوحة بقطر.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن الأهلى فاز على بالميراس بضربات الجزاء، وذلك بعد مباراة قوية.





ولفت إلى أن رجال الأهلي أبطال ويحققون هذا الإنجاز للمرة الثانية فى التاريخ، موضحًا أن الأهلى فاز فى عهد مانويل جوزيه بنفس المركز.





وأشار إلى أن المصريين فى حالة فرح شديد بعد حصول الأهلى على المركز الثالث بكأس العالم للأندية، ومازال الأهلى يصنع التاريخ.