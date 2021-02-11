ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين عن برونزية كأس العالم للأندية: لا يزال الأهلى يصنع التاريخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:31 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح منذ قليل في تحقيق الميدالية البرونزية الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت بمدينة الدوحة بقطر.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن الأهلى فاز على بالميراس بضربات الجزاء، وذلك بعد مباراة قوية.

ولفت إلى أن رجال الأهلي أبطال ويحققون هذا الإنجاز للمرة الثانية فى التاريخ، موضحًا أن الأهلى فاز فى عهد مانويل جوزيه بنفس المركز.

وأشار إلى أن المصريين فى حالة فرح شديد بعد حصول الأهلى على المركز الثالث بكأس العالم للأندية، ومازال الأهلى يصنع التاريخ.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

نبيل الحلفاوي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم

مؤمن زكريا يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

مبروك لمصر.. أحمد موسى يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: توقعات بزيادة إصابات كورونا أبريل القادم.. فيديو

وزيرة الصحة: مصر قدمت مساعدات وأدوية كورونا بـ 4 ملايين دولار

إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية لـ ترامب تستأنف دعواها ضده

رحلة علي حميدة من المرض لـ الوفاة

الأورام السرطانية.. أنواعها وأطعمة تمنع نموها

رانيا يوسف ترقص بالأحمر احتفالا بفوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 65 ألفا .. تعرف على مواصفات شيري انفي وأسعارها في سوق المستعمل

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن قوامها المنحوت

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها