ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منع BBC و ورلد نيوز من البث في الصين - تقرير

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:28 م
بي بي سي
بي بي سي
Advertisements
على صالح
ألغت حكومة المملكة المتحدة بالفعل ترخيص شبكة تلفزيون الصين العالمية للبث، وكان السبب هو أن شركة تلفزيون الصين الدولية  - التي تتحكم في شبكة CGTN - لا يمكنها الحصول على الترخيص لأنها خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) أنه تم منع بي بي سي وورلد نيوز من البث في الصين.


 وقالت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إن رخصة البث الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية قد سحبت بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في تقارير القناة المتعلقة بالصين.

وأشارت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهكت على وجه التحديد أحكام لوائح وسائل الإعلام في البلاد التي تطالب بأن تكون التقارير الإخبارية "صحيحة ونزيهة". 

ووفقًا للهيئة التنظيمية التي استشهدت بها وكالة أنباء شينخوا، فإن الإذاعة البريطانية قوضت المصالح الوطنية للصين و "التضامن العرقي" بأفعالها.

وأثار إلغاء رخصة البث في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) انتقادات من المملكة المتحدة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام". 

زعم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن هذه الخطوة تعزز فقط الصورة المزعومة للصين التي لديها "أشد القيود على حرية الإعلام والإنترنت'' في العالم بأسره.

واتهمت السلطات الصينية في وقت سابق بي بي سي بنشر "أخبار كاذبة'' بتغطيتها لوباء كورونا في البلاد وطالبت القناة بالاعتذار. 

وعارضت بكين على وجه التحديد الادعاءات التي زُعمت أنها تستر الحجم الحقيقي لتفشي المرض في الأسابيع الأولى. 

ورفضت بي بي سي جميع الاتهامات الصادرة عن بكين وأصرت على أنها لم تمارس "التحيز الأيديولوجي" كما زعمت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان هيئة الإذاعة البريطانية: "إننا نقف إلى جانب تقاريرنا الدقيقة والعادلة للأحداث في الصين ونرفض تمامًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الأخبار المزيفة أو التحيز الأيديولوجي".

واتهمت السلطات الصينية في وقت سابق بي بي سي بنشر "أخبار كاذبة" بتغطيتها لتفشي جائحة كوفيد -19 في البلاد وطالبت القناة بالاعتذار. 

وعارضت بكين على وجه التحديد الادعاءات التي زُعمت أنها تستر الحجم الحقيقي لتفشي المرض في الأسابيع الأولى. 

ورفضت بي بي سي جميع الاتهامات التي وجهتها بكين وأصرت على أنها لم تمارس "تحيزا أيديولوجيا" كما زعمت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان بي بي سي: "إننا نقف إلى جانب تقاريرنا الدقيقة والعادلة للأحداث في الصين ونرفض تمامًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الأخبار المزيفة أو التحيز الأيديولوجي".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تهاجم أمريكا بعد اتهامات لبكين بـ التجسس

نشرت تقارير عن تفشي كورونا في ووهان.. حبس صحفية صينية 4 سنوات

طبيب من ووهان يكشف مفاجأة خطيرة عن سبب انتشار كورونا

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

ظهور حالات شديدة العدوى لإنفلونزا الطيور في الصين

بسبب كورونا.. الصين تقدم شكوى ضد "BBC" وتطالبها بالاعتذار

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الرئيس السوري

وزيرة الصحة:نتفاوض لإنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر وتوفير لإفريقيا بتكلفته

تعرف على القيمة المادية لمكافأة الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية

مونديال الأندية.. التعادل السلبي يقود الأهلي وبالميراس الى ركلات الترجيح

كأس مصر.. وادي دجلة يكتسح البنك الأهلي ويتأهل لدور الـ16

أبو العينين وكيل مجلس النواب يهنئ الأهلي بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 65 ألفا .. تعرف على مواصفات شيري انفي وأسعارها في سوق المستعمل

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن قوامها المنحوت

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.. درة بإطلالة تكشف جمالها