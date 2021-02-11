منع BBC و ورلد نيوز من البث في الصين - تقرير

ألغت حكومة المملكة المتحدة بالفعل ترخيص شبكة تلفزيون الصين العالمية للبث، وكان السبب هو أن شركة تلفزيون الصين الدولية - التي تتحكم في شبكة CGTN - لا يمكنها الحصول على الترخيص لأنها خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.





وذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) أنه تم منع بي بي سي وورلد نيوز من البث في الصين.





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وقالت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إن رخصة البث الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية قد سحبت بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في تقارير القناة المتعلقة بالصين.





وأشارت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهكت على وجه التحديد أحكام لوائح وسائل الإعلام في البلاد التي تطالب بأن تكون التقارير الإخبارية "صحيحة ونزيهة".





ووفقًا للهيئة التنظيمية التي استشهدت بها وكالة أنباء شينخوا، فإن الإذاعة البريطانية قوضت المصالح الوطنية للصين و "التضامن العرقي" بأفعالها.





وأثار إلغاء رخصة البث في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) انتقادات من المملكة المتحدة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام".





زعم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن هذه الخطوة تعزز فقط الصورة المزعومة للصين التي لديها "أشد القيود على حرية الإعلام والإنترنت'' في العالم بأسره.





واتهمت السلطات الصينية في وقت سابق بي بي سي بنشر "أخبار كاذبة'' بتغطيتها لوباء كورونا في البلاد وطالبت القناة بالاعتذار.

وعارضت بكين على وجه التحديد الادعاءات التي زُعمت أنها تستر الحجم الحقيقي لتفشي المرض في الأسابيع الأولى.

ورفضت بي بي سي جميع الاتهامات الصادرة عن بكين وأصرت على أنها لم تمارس "التحيز الأيديولوجي" كما زعمت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان هيئة الإذاعة البريطانية: "إننا نقف إلى جانب تقاريرنا الدقيقة والعادلة للأحداث في الصين ونرفض تمامًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الأخبار المزيفة أو التحيز الأيديولوجي".





واتهمت السلطات الصينية في وقت سابق بي بي سي بنشر "أخبار كاذبة" بتغطيتها لتفشي جائحة كوفيد -19 في البلاد وطالبت القناة بالاعتذار.

وعارضت بكين على وجه التحديد الادعاءات التي زُعمت أنها تستر الحجم الحقيقي لتفشي المرض في الأسابيع الأولى.

ورفضت بي بي سي جميع الاتهامات التي وجهتها بكين وأصرت على أنها لم تمارس "تحيزا أيديولوجيا" كما زعمت وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان بي بي سي: "إننا نقف إلى جانب تقاريرنا الدقيقة والعادلة للأحداث في الصين ونرفض تمامًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الأخبار المزيفة أو التحيز الأيديولوجي".







