من فرحتي الدنيا لفت بيا.. رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

احتفل الفنان رامز جلال بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

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وكتب رامز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "من فرحتي الدنيا لفت بيا، 🤯😍 لما عملها الاهلي 🦅 ❤وخد البرونزية🥉🥉🥉 والف الف الف مبروك علي العالمية 💪💪🦅😍❤النادي_الاهلي #رامز_جلال".







وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



