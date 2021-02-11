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التنمية المحلية تعلن المحافظة الأعلى في معدلات مخالفات البناء

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:42 م
مخالفات بناء
مخالفات بناء
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شيرين عادل
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن معدلات الانجاز فى ملف مخالفات البناء سجلت 87% من المستهدف حتى الفترة الحالية.

وأوضح  "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تم تلقيها حتى الآن تقدر بـ 2 مليون و736 ألف طلب، لافتأ إلى أن الاسكندرية سجلت أعلى المحافظات فى مخالفات البناء. 

وأشار إلى أن آخر فترة لتقديم طلبات مخالفات البناء تنتهى فى 1 مارس المقبل، لافتأ إلى أن إجمالى طلبات البناء التى تم تقديمها قبل 14 يوليو من العام الماضى وتم الانجاز وقتئذ 503 آلاف طلب تصالح.

ولفت إلى أنه منذ 15 يوليو 2020 وحتى الآن تم العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مدار الفترة الماضية وتم انجاز 2 مليون و736 ألف طلب تصالح حتى الآن.

وتابع أن الجميع ساهم للوصول إلى هذا الانجاز وبطله الحقيقى هو المواطن المصرى وتجاوبه مع الدولة المصرية وتقدمه ب طلبات التصالح، لافتأ إلى نسب معدلات الانجاز تزيد على 92%، لافتأ إلى أن ما يختص بمتحصلات التصالح فى رسوم التقديم فقد تصدرت محافظة القاهرة الترتيب ثم الاسكندرية وأعقبها الجيزة.
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