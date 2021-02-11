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بالأسلحة.. نساء جنوب أفريقيا يقررن حماية أنفسهن من العنف والاغتصاب

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:39 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا يوضح كيف تحمي نساء جنوب أفريقيا  أنفسهن من العنف والاغتصاب.

تتدرب عشرات النسوة في مركز للرماية قرب جوهانسبرغ على استخدام الأسلحة النارية كوسيلة للحماية في بلد تسقط فيه امرأة كل ثلاث ساعات جراء جرائم القتل.

من مسدسها، وهو الأول الذي تحمله في حياتها، تطلق نتاندو مثيمبو البالغة من العمر 33 عامًا، من دون أي تردد عشر رصاصات على هدف من الكرتون. ففي نوفمبر الفائت، خسرت قريبتها التي اغتصبها عدد من الرجال عندما كانت بمفردها في المنزل لبضع ساعات، ثم قتلوها.

وقالت نتاندو "أريد أن أكون مستعدة كيلا يحدث هذا الأمر لي أيضًا".

وتُعتَبَر جنوب إفريقيا إحدى أكثر دول العالم عنفًا، وتسجّل فيها زيادة مستمرة في جرائم القتل.
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