سقط أسفل عجلات القطار.. نجاة عامل من الموت في كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية، عاملًا مقيمًا بمدينة طنطا، من الموت المحقق في كفر الشيخ، إثر انزلاق قدميه أثناء استقلال القطار رقم 494 المتجه من قلين إلى محطة طنطا.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا، يفيد إصابة "إ.أ.ع" 42 سنة، عامل، ومقيم بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أثناء استقلال القطار رقم 494 المتجه من قلين إلى محطة طنطا.





وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المصاب انزلقت قدمه اليسرى تحت عجلات القطار، ما أدى إلى إصابته بالقدم اليسرى، وتحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الرعاية الطبية العاجلة واللازمة.





ولم تؤثر هذه الواقعة على حركة سير القطارات على هذا الخط، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.