ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عصام سعد: 2.3 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لـ حياة كريمة بأسيوط.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:57 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
Advertisements
محمد القاضي
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يحمل رسالة من أهالي محافظة أسيوط يدعون فيها الله أن يحفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه أدخل السعادة والبهجة في نفوس الأهالي في الصعيد والمحافظات كلها.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الثانية لهذه المبادرة بدأت مع بداية العام الجاري 2021، وتستهدف 90 قرية.

وتابع محافظ أسيوط، أن تكلفة المرحلة الثانية تقارب 2.3 مليار جنيه، مؤكدا أنه يوجد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بالاهتمام بجميع الخدمات الاجتماعية لقرى المحافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بتكلفة 384 مليون جنيه

بعد تطويرها بأكثر من 3 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بعرب الكلابات.. صور

محافظ أسيوط: مبادرة "تمكين 2" تساهم في بناء الاقتصاد.. وتحقيق التنمية المستدامة

جمال نور الدين: انتهاء المرحلة الأولي من تطوير طريق كفر الشيخ دسوق 30 يونيو

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مستشفى الأورام الجديد 30 يونيو المقبل

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بقريتي المسعودي ونزلة باقور بأبوتيج

ترشيحاتنا

بعد أزمة نقص العدد.. تامر أمين يطالب الأهلي بعقاب كهربا وحسين الشحات

مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن النقل البحري للركاب مع مصر

بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب