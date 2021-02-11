عصام سعد: 2.3 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لـ حياة كريمة بأسيوط.. فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يحمل رسالة من أهالي محافظة أسيوط يدعون فيها الله أن يحفظ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه أدخل السعادة والبهجة في نفوس الأهالي في الصعيد والمحافظات كلها.





وأضاف عصام سعد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الثانية لهذه المبادرة بدأت مع بداية العام الجاري 2021، وتستهدف 90 قرية.





وتابع محافظ أسيوط، أن تكلفة المرحلة الثانية تقارب 2.3 مليار جنيه، مؤكدا أنه يوجد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بالاهتمام بجميع الخدمات الاجتماعية لقرى المحافظة.