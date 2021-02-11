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توك شو

صبر ونال.. تامر أمين يثني على محمد الشناوي

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:17 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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البهي عمرو
قال الإعلامي تامر أمين، إن حارس مرمى النادي الأهلى محمد الشناوي قدم مباراة قوية اليوم أمام فريق بالميراس البرازيلي، معلقًا إن الشناوي صبر ونال.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الشناوي كان يلعب فى الأهلى وقت إن كان الحارس الكبير عصام الحضري يلعب فى الأهلي كحارس أساسي".

ولفت إلى أن محمد الشناوي خرج ولعب فى أندية أخرى، وكان عينه على الأهلي، وبعد فترة من الزمن عاد وأصبح كابتن النادي الأهلي، وأقوى حارس بمصر.

وأشار إلى أن أداء الشناوي اليوم وتصديه لـضربات الجزاء كان ممتازا وأسعد الجميع فى مصر، وجماهير النادي الأهلي.

وأوضح أن لاعب الميراس فى أول ضربة جزاء كان يريد أن يلعب كرة مميزة لكى يتوتر الشناوي، ولكن الشناوي تصدى لها.

وتابع: "الشناوى كان فى منتهى الذكاء، وظل منتظر حتى شاهد الكرة وصدها".
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