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عضو مجلس النواب: تنسيقية شباب الأحزاب حريصة دائما على التعاون فى كافة القطاعات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:19 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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شيرين عادل
قال الدكتور  خالد بدوى، عضو مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب حريصة دائما على وجودها دائما بجانب القيادة التنفيذية والسياسية فى كافة المحافظات وتقديم يد الدعم فى كافة المجالات.
 
وأوضح  "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن لقاء تنسيقية شباب الأحزاب مع محافظ الشرقية ضمت كذلك مجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة خطة المحافظة لموازنة العام الجديد.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا مناقشة التحديات التى تخوضها المحافظة وكيفية تقديم الدعم بالتعاون والتكامل بين مجلس النواب والشيوخ.

ولفت إلى أن اللقاء بمحافظ الشرقية تمتع بالشفافية وطرح المعلومات بالإضافة للتطرق لطرح رؤى التحديات التى تواجه محافظة الشرقية، مؤكدا أن رجال المحليات يقومون بدور كبير والذى ينبثق من مبادرة حياة كريمة.
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