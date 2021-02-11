ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أجايي: سعيد بالمشاركة في مباراة التتويج ببرونزية العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية اليوم على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال: «تمنيت كثيرًا اللحاق بمنافسات كأس العالم خاصة أنني كنت أعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، وبالفعل تحققت أمنيتي في مباراة التتويج بالمركز الثالث».

وأضاف أجايي: «آخر مباراة لي قبل الإصابة كانت في نهائي إفريقيا، واليوم أعود من جديد للوجود مع الفريق في مباراة التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية».

وأكمل: «أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدتي على العودة من جديد إلى الملعب».

ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير النادي، التي أكد أنها أكبر داعم للفريق في كل المناسبات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

نبيل الحلفاوي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم

مؤمن زكريا يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

اختبار منشطات لـ بواليا وحمدي فتحي بعد مباراة بالميراس

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن النقل البحري للركاب مع مصر

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

التنمية المحلية تعلن المحافظة الأعلى في معدلات مخالفات البناء

لا أريد أن أكون مغرورا.. موسيماني بعد برونزية مونديال الأندية: حققنا أقل مما توقعنا

وزارة الصحة تكشف عن رأيها فى عودة الدراسة .. شاهد

شيفيلد يونايتد يهنئ الأهلى: تهئنة من القلب لنادي القرن في إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب