عمرها 113 سنة.. أقدم سيارة في الغردقة تسحر عيون الأهالي والزوار.. شاركت في الحرب ضد إسرائيل ولم ترتكب مخالفة.. وعروض لشرائها بمبالغ طائلة

أقدم سيارة في الغردقة مازالت واقفة على عجلاتها

السيارة موديل 1908 و تتحرك ب3 بدالات أحدها للفرامل

طولها متران وسرعتها القصوي 30 كم / ساعة

لا تستهلك سوى زجاجة بنزين مضافا إليه الجاز

أجنبي طلب شراءها وعرض 250 ألف دولار

















ما زالت السيارة الأقدم فى الغردقة واقفة على إطاراتها والتي تعدى عمرها أكثر من 100عام فهي مصنوعة من الخشب ومازال أصحابها يحتفظون بها كنوع من تراث المدينة وشاهد على تاريخها .





فبجانب ذكريات الأهالى مع هذه السيارة فى نقلهم ما بين أقدم منطقتيم بالغردقة وهى "الدهار"والسقالة" كانت تستخدم في نقل الأسلحة والذخيرة بأحد المخازن بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة إلى ميناء السقالة ثم إلى جزيرة شدوان بالمراكب الصيادين إلى الجنود المصريين للدفاع عن الجزيرة ضد العدوان الإسرائيلي.





وعن تاريخ العربة ، قال محمد رفيع عضو مجلس محلى سابق وأحد مؤرخى البحر الأحمر إن السيارة عود إنتاجها إلى عام 1908 وهي تتحرك ب3 بدالات أحدها للفرامل والثاني للحركة للخلف والثالث للأمام وطولها متران وسرعتها القصوي 30 كم / ساعة ولا تستهلك سوى زجاجة بنزين مضافا إليه الجاز .





وتابع رفيع قائلا:" السيارة ليس لها ملف بالمرور ولا لوحات معدنية وربما هذا سبب عدم بيع السيارة حتي الآن رغم وجود مشترين أحدهم سائح الماني شاهدها وطلب شراءها وعرض 250 ألف دولار والآخر أمير خليجي ولكن الاثنان اشترطا أن تصدر إلى الخارج".





وأضاف أن السيارة طوال تلك المدة لم ترتكب مخالفة واحدة حتي الآن وقد شاركت في اكثرمن معرض في الغردقة وأثارت إعجاب الحاضرين، ف عندما تسير في شوارع مدينة الغردقه الآن وتشاهد أحدث طرازات السيارات من فئة الشبح والعيون وغيرها لن يخطرببالك ان الغردقه القديمة قد ساهمت في بنائها سيارة عتيقة من طراز عام 1908 ماركة فورد ".





وأكد أن السيارة العجيبة مازالت في المدينة بنفس حالتها ، قائلا :" شاهدتها وأنا صغير وشاهدت صاحبها الحاج قاسم رحمه الله وشقيقه عابدين وعما الوحيدين اللذين كانا قادرين علي قيادتها فقط".





وتابع أن السيارة قديما كان لها برنامج محدد ففي الصباح تقوم بتوصيل الذبائح الي السلخانه علي البحر مباشرة في موقع قرية ساند بيتش حاليا وتقوم بإحضار الطبيب البيطري للكشف علي اللحوم ثم تقوم بتوزيعها علي الجزارين وكانوا ثلاثه في الغردقة .





بعد ذلك كانت السيارة تبدأ في توصيل التموين من دقيق وارز وسكرا الي التجار كما تقوم بتوصيل الطبيب إلى المستشفى وكانت تنقل المرضى إليها وكذلك الأطباء إلى منازلهم وقد ساهمت في المجهود الحربي في عام 67 بنقل صناديق الذخيرة إلى الميناء.









أما صلاح سليمان الرشندى يقول ان شركة فورد عرضت في عام 1963 استبدالها بسيارة نقل وأخري ملاكي إلا أن الحاج قاسم رفض وقد اضطر مندوب الشركة إلى تصوير السيارة عدة صور وغادر الغردقة.





وقال إن السيارة تعمل بكفاءة وهي 4 سلندر وحمولتها واحد طن والهيكل الخارجي قام الحاج قاسم بتصنيعه من الخشب والحديد بعد إزالة الكرسي الخلفي حيث ان السيارة كانت ملاكي وحالة الموتور جيده ولها آخر احتياطي .





أما عن آلة التنبيه في السيارة "الكلاكس" فيشبه جرس باب المنزل وله صوت مبحوح يخيف المارة.